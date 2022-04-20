Eternal Fire победили OG на PGL Major Antwerp 2022 RMR A

Турецкий коллектив Eternal Fire выиграл слот на Challengers стадию PGL Major Antwerp 2022 в матче с OG. Счет встречи — 2-0 в пользу Eternal Fire.

Первая карта Vertigo — выбор Eternal Fire — закончилась со счетом 16-14 в пользу турков. Вторая карта Dust 2 — выбор OG — закончилась аналогично — 16-14.

Это первый мейджор для организации Eternal Fire и первый в истории турецкого профессионального CS:GO.

PGL Major Antwerp 2022 Europe RMR A проводится с 17 по 20 апреля, команды разыгрывают 95 000 долларов США и 8 слотов на PGL Major Antwerp 2022.