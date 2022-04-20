NAVI победили Forze и прошли в Legends стадию PGL Major Antwerp 2022

Сильнейшие по результатам PGL Major Antwerp 2022 RMR A СНГ коллективы NAVI и Forze встретились в матче за проход на Legends стадию PGL Major Antwerp 2022. Игра закончилась со счетом 2:0 в пользу NAVI.

Первая карта Inferno — выбор Forze — прошла со счетом 16-10 в пользу Natus Vincere. На второй карте Mirage, которую выбрали NAVI, Forze также успупили (8:16).

NAVI по результатам этого турнира становятся единственной командой в истории CS:GO, которая принимала участие на всех мейджорах.

PGL Major Antwerp 2022 Europe RMR A проводится с 17 по 20 апреля, команды разыгрывают 95 000 долларов США и 8 слотов на PGL Major Antwerp 2022.

Гэсэр Галсанов