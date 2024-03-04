Новая игра от Хидэо Кодзимы может получить полный русский дубляж

Актер озвучания Александр Хошабаев рассказал о том, что Sony может приступить к русской озвучке Death Stranding 2 в ближайшее время.

Death Stranding 2. Фото Kojima Productions

Как заявил Хошабаев, Sony не до конца покинула российский рынок, поэтому вероятность появления полноценного дубляжа для Death Stranding 2 очень высока.

Death Stranding 2 — продолжения культового постапокалиптического приключения с Норманом Ридусом в главной роли. Игра выйдет в 2025 году на PlayStation 5.