Новая игра от Хидэо Кодзимы может получить полный русский дубляж
Актер озвучания Александр Хошабаев рассказал о том, что Sony может приступить к русской озвучке Death Stranding 2 в ближайшее время.
Death Stranding 2.
Фото Kojima Productions
Как заявил Хошабаев, Sony не до конца покинула российский рынок, поэтому вероятность появления полноценного дубляжа для Death Stranding 2 очень высока.
Death Stranding 2 — продолжения культового постапокалиптического приключения с Норманом Ридусом в главной роли. Игра выйдет в 2025 году на PlayStation 5.
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