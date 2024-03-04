Видеоигры
Новости
Главная
Видеоигры

4 марта, 21:35

Новая игра от Хидэо Кодзимы может получить полный русский дубляж

Владислав Шалганов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Death Stranding 2.
Фото Kojima Productions

Актер озвучания Александр Хошабаев рассказал о том, что Sony может приступить к русской озвучке Death Stranding 2 в ближайшее время.

Death Stranding 2.
Фото Kojima Productions

Как заявил Хошабаев, Sony не до конца покинула российский рынок, поэтому вероятность появления полноценного дубляжа для Death Stranding 2 очень высока.

Death Stranding 2 — продолжения культового постапокалиптического приключения с Норманом Ридусом в главной роли. Игра выйдет в 2025 году на PlayStation 5.

1
0
Видеоигры: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь
Читайте также
Российский форвард «Вашингтона» Мирошниченко забил первый гол в НХЛ
«Вашингтон» разгромил «Питтсбург» в матче НХЛ
СМИ узнали о десятке прописанных в приюте для бездомных офицеров СБУ
Синхронист не смог перевести Зеленскому вопрос журналиста и слова Эрдогана
В США указали на критичность ударов по ВСУ гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» ВКС РФ
Старовойт сообщил о повреждении крыши поликлиники в Курске из-за обломков БПЛА
Популярное видео
EPICENTER: Moscow - главное киберспортивное событие в России
Гранд-финал турнира EPICENTER по CS:GO
РПЛ: видео голов 20-го тура 8 марта
Сразу несколько россиян стали участниками обменов в НХЛ
«Аризона» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
Драки в матче «Трактора» и «Салавата Юлаева»
«Колорадо» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Ак Барс» — всё? Чего не хватает «Торпедо»?
«Торпедо» проиграло третий матч серии СКА
«Питтсбург» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Ак Барс» уступает 0-3 «Автомобилисту» в первом раунде плей-офф
«Калгари» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Атлетик» — «Барселона»: видеообзор матча, 27-й тур чемпионата Испании
«Мальорка» — «Жирона»: видеообзор матча, 27-й тур чемпионата Испании
«Вашингтон» — «Аризона»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 19-го тура 3 марта
«Атлетико» — «Бетис»: видеообзор матча, 27-й тур чемпионата Испании
«Вашингтон» хочет расстаться с Кузнецовым, скандалы в плей-офф КХЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

На обложку Playboy впервые попала виртуальная женщина — ее создала нейросеть

Rein мог покинуть состав SIBE Team
Новости
RSS RSS
Все новости