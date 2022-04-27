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Сегодня, 18:30

Игроки Overwatch 2 могут видеть свою и чужую статистику

Пьеретта АРКАН
Читать «СЭ» в
Overwatch 2.
Фото Blizzard

Разработчики решили кардинально изменить страницу своих достижений и успехов за матч в Overwatch 2. Теперь новый финальный экран показывает количество убийств, смертей и ассистов, урон и эффективность лечения для всех участников. Но конкретные данные по умениям героев видны только отдельным игрокам.

В первой части популярного кооперативного шутера на табло после матча игроки видят статистику лучших участников всего сражения, а не показатели товарищей по команде и врагов.

Компания Blizzard объявила, что первый этап бета-тестирования PvP в Overwatch 2 начнется 28 апреля в 21.00 по московскому времени, а продлится ориентировочно до 17 мая. Пока тестирование будет доступно только для игроков на PC, но впоследствии в нем смогут принять участие и пользователи консолей.

Напомним, что игровые журналисты уже успели поиграть в закрытое альфа-тестирование Overwatch 2 и рассказать о своих впечатлениях. Многие сошлись во мнении, что игра ощущается как патч.

Источник: https://news.blizzard.com/ru-ru/overwatch/23798985/dobro-pozhalovat-na-pervyj-etap-beta-testirovaniya-pvp-v-overwatch-2
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