NAVI представили женский состав по CS:GO

Киберспортивный клуб Natus Vincere представил женский состав по CS:GO. В команду вступили игроки и тренер польской команды Totalne Gituwy, успешно выступающие в первом сезоне ESL Impact League.

Новый ростер будет выступать под тегом NAVI Javelins уже на завтрашнем турнире в плей-офф с командой equipa. Победитель пройдет в LAN-часть турнира ESL Impact League.

«Всего месяц назад нашей самой большой мечтой было попасть на LAN-турнир в Далласе. Сегодня, за шаг до исполнения этой мечты, с нами случилось что-то невероятное, чего никто из нас не мог представить даже в самых сумасшедших фантазиях. Приглашение в NAVI — это не только большая честь для нас, также это возможность расти как в личностном плане, так и в киберспортивном. Мы не забудем наших фанатов, следивших за каждым матчем и писавших положительные комментарии, — их поддержка бесценна.» — поделилась комментариями Каролина «Liina» Каспшик капитан NAVI Javelins по CS:GO.

Состав команды NAVI Javelins:

Виктория «vicu» Яницкая

Данута «Danuu» Грайковская

Ханья «Hanka» Пудлис

Каролина «Liina» Каспшик

Анжелика «Angelka» Козловская

Давид «Zefir» Сейферт (тренер)

Ольга «Ollie» Новак (менеджер)