Легендарной The Elder Scrolls III: Morrowind исполнилось 20 лет

The Elder Scrolls III: Morrowind — третья игра в серии The Elder Scrolls — вышла в 2002 году. Ролевой экшн с открытым миром в жанре фэнтези был создан студией Bethesda для PC и Xbox.

TES III: Morrowind — это история о герое, рожденным в определенный день от неизвестных родителей, который, возможно, по пророчеству является воплощением легендарного предводителя данмеров — Неревара Индорила.

На игрока возлагается задача выполнить пророчества о Нереварине и бросить вызов Дагот Уру, воплощению живого божества, одному из троих правителей Морровинда.

Серьезную популярность игре принесли многочисленные моды, которые бесплатно позволял делать прилагавшийся к диску Morrowind Construction Set. Модификации для легендарной игры продолжают выходить до сих пор.