Natus Vincere не попали в топ‑3 группы после первого дня шестой недели на PUBG Europe League

Natus Vincere заняли пятое место после первого дня шестой недели на PUBG Europe League. Команда сделала 16 убийств и набрала 29 очков.

На первом месте расположилась Winstrike Team, которая выиграла два матча. Team Liquid поднялась на вторую строчку (43 очка). В топ-3 также попала Team SoloMid.

Четвертую строчку заняла UNITY, которая сделала 18 убийств и набрала 30 очков. В восьмерку лучших вошли G2 Esports, FaZe Clan и Ninjas in Pyjamas. C полной статистикой команд можно ознакомиться здесь.

Вторая фаза PUBG Europe League проходит с 17 мая по 7 июля в Берлине. 16 участников посеяли в одну группу, где они соревнуются на протяжении всего чемпионата. Призовой фонд турнира составляет 350 тысяч долларов — его разделят восемь лучших команд.