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Сегодня, 18:22

Lilgun одержали победу над Nova на Winline D2CL season 9

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Команда Lilgun.

Прошел первый матч группового этапа на Winline Dota 2 Champions League между командами Lilgun и Nova. Игра закончилась победой монгольского коллектива Lilgun со счетом 2:1.

Первая карта закончилась за 31 минуту в пользу Lilgun — 26-12. На второй карте Nova построили драфт вокруг кор-героя Medusa и сравняли счет. Третья карта закончилась уверенной победой Lilgun за 38 минут.

Это первая игра монгольской команды на профессиональной сцене СНГ. Домашним регионом команды считается Юго-Восточная Азия. В данный момент команда принимает участие также во втором дивизионе DPC лиги в ЮВА.

Winline D2CL Season 9 проходит с 4 по 22 апреля в онлайне. Команды разыгрывают призовой фонд в размере 50 000 долларов США.

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