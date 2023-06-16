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Miposhka: «Ментально LarI достаточно жесткий парень»

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Капитан состава Team Spirit Ярослав Miposhka Найденов прокомментировал игровую форму Дениса larl Сигитова.

«Я думаю людям вообще нравится хейтить, мне кажется, им лишь бы кого-то осудить, — сказал Найденов в интервью YouTube-каналу CyberMeta. — На Дена просто больше всего досталось, потому что он пришел на замену TORONTOTOKYO, и многие его сравнивают с ним. А также он играет с чемпионами The International. Люди имеют завышенные ожидания. Это неправильно, по моему мнению. Ден тоже видит эти комментарии, их невозможно игнорировать. Но в целом не скажешь, что по нему это как-то аффектит. Ментально LarI достаточно жесткий парень и его выбить из колеи вообще непросто. Он сам понимает, где мог плохо сыграть, довольно самокритичен к себе. В некоторых моментах мы подсказываем, что он мог сделать не так. У него действительно бывают неудачные игры, иногда он будто отключает голову и он делает какую-то фигню, которая сильно сломает ему игру. Мы всё это вместе обсуждали, работали, и я думаю, что Ден точно делает успехи».

В начале декабря 2022-го Team Spirit укомплектовала ростер на сезон DPC-2022/23, включая присоединившегося Larl. Он заменил в составе Александра TORONTOTOKYO Хертека. У Сигитова были проблемы с адаптацией.

Источник: cybersport.metaratings.ru
Team Spirit (Dota 2)
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