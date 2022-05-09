Любители стримов потратили 223 миллиона часов за просмотром трансляций по мобильным играм

Аналитики из агентства Stream Hatchet подсчитали информацию по категории мобильных игр с разных сервисов за апрель. По их данным, зрители стримов распределились между популярными площадками следующим образом:

— YouTube Gaming — 90,2 миллиона часов;

— Twitch — 24,8 миллиона часов;

— 109 миллионов часов (в других сервисах);

Больше всего смотрели за стримами по Mobile Legends: Bang Bang — 67,7 миллиона часов, уже после неё в топ-3 идут PUBG Mobile (55,9 миллиона часов) и Free Fire (40,9 миллиона часов).

Stream Hatchet предоставляет данные с ведущих сайтов потоковой передачи видеоигр через надежную платформу бизнес-аналитики. База данных собирает данные с точностью до минуты, чтобы обеспечить получение наиболее точной информации в отрасли.