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Гейб Ньюэлл хотел убрать зомби из Left 4 Dead

Пьеретта АРКАН
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Гейб Ньюэлл хотел убрать зомби из Left 4 Dead.

Сценарист Portal и Left 4 Dead Чет Фалижек в интервью для подкаста Kiwi Talkz рассказал, что на ранних этапах разработки главе Valve Гейбу Ньюэллу идея сеттинга «живых мертвецов» казалась слишком глупой.

По словам Фалижека, руководитель Valve опасался, что игру не будут воспринимать всерьез. Тем более, что в начале «нулевых» зомби-хорроры только начали возвращаться в моду в кино и видеоиграх, и глава Valve считал, что лучше выбрать какую-то другую тему.

«Давайте без зомби, зомби — это глупо» — вспоминает слова Гейба Чет. «А ведь в то время не было сериала по «Ходячим мертвецам» и всего такого. Это действительно было глупо! Но для меня, как для мальчишки, который перепугался, посмотрев как-то ночью «Рассвет мертвецов», это было не так уж и глупо! Я понятия не имел, какими комичными были эти сцены, пока не пересмотрел фильм много лет спустя и не понял» — пояснил Чет Фалижек.

Источник: https://www.youtube.com/watch?time_continue=570&v=sPJbwbs4zkM&feature=emb_logo
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