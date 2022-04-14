FURIA Esports заняла первое место на PGL Major Antwerp 2022

FURIA выиграла американский RMR и заработала статус «легенды» на PGL Major Antwerp 2022: American RMR по CS:GO. В решающем матче североамериканской квалификации FURIA Esports обыграла MIBR со счетом 2:0.

На бельгийском мейджоре состав Кайке «kscerato» Керато стартует со стадии Legends.

На американском RMR разыгрывался только один слот в решающей стадии мейджора — именно FURIA заработала его для региона, выйдя в плей-офф PGL Major Stockholm 2021.

PGL Major Antwerp 2022: American RMR проходит с 11 по 15 апреля в Бухаресте (Румыния). Участники борются за пять слотов в основной стадии бельгийского мейджора, запланированного на май 2022 года.