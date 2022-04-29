Команды по Dota 2 из Китая не смогут принять участие на ESL One Stockholm Major

Valve подтвердила, что китайские команды не смогут участвовать в ESL One Stockholm Major. Вместо этого весенний тур Dota Pro Circuit 2022 года в Китае завершится еще одним набором изолированных региональных финалов, которые пройдут с 6 по 8 мая.

Эта новость исходит от китайского партнера Valve и организатора турниров Perfect World, который подтвердил, что их команды не поедут на мейджор и формат лиги будет изменен для проведения второго регионального финала DPC.

Официальной причины этого решения в настоящее время не сообщается, но, вероятно, все связано с текущей ситуацией со вспышками COVID-19 и реакцией правительства на них в Китае.

Ранее матчи регионального весеннего тура были временно отложены из-за введения карантинных ограничений в Шанхае в конце марта.