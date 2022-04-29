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Сегодня, 11:10

Bet Boom Team обыграла NAVI на DPC EEU 1st Division

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Bet Boom Team.
Фото gambitesports

В полуфинале верхней сетки плей-офф первого дивизиона DPC-лиги Восточной Европы прошел матч Bet Boom Team против NAVI. Победителем со счетом 2-1 стал коллектив Bet Boom.

Первая карта прошла за 44 минуты и закончилась со счетом 25-20 в пользу NAVI. Вторая карта прошла за 33 минуты и завершилась победой Bet Boom (32-14). Третья карта длилась 44 минуты и закончилась в пользу Bet Boom (24-17).

Матчи плей-офф первого дивизиона DPC 2021/2022 S2 для Восточной Европы проходят с 27 апреля по 2 мая в онлайне. Команды разыгрывают призовой фонд в размере 102 500 долларов США и 920 очков Dota Pro Circuit.

Гэсэр Галсанов

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