Матчи китайского DPC были перенесены из-за COVID-19

В понедельник, 28 марта, организатор лиги DPC в Китае компания Perfect World объявила о приостановке проведения матчей с 29 марта по 8 апреля в связи с локдауном в Шанхае.

Как сообщила организация в своем аккаунте, большинство команд участниц и персонал студии проводящей освящение DPC лиги в Китае находятся в Шанхае.

Чтобы быть солидарными с общегородским карантином проведение матчей DPC лиги в Китае, было решено приостановить с 29 марта ориентировочно до 8 апреля, в случае изменения эпидемиологической обстановки обновления будут немедленно внесены.