Team Spirit победили Hellraisers на DPC EEU 1st Division

В первом раунде нижней сетки плей-офф первого дивизиона DPC-лиги Восточной Европы прошел матч между командами Team Spirit и HellRaisers. Встреча закончилась со счетом 2-0 в пользу Team Spirit.

Первая карта прошла за 30 минут со счетом 31:8 в пользу Team Spirit. Вторая карта прошла за 39 минут со счетом 41:20 в пользу Team Spirit.

Hellraisers покидают турнир и теряют место в первом дивизионе DPC-лиги СНГ. Следующая игра для Team Spirit пройдет 30 апреля, их противником станет коллектив Mind Games.

Матчи плей-офф первого дивизиона DPC 2021/2022 S2 для Восточной Европы проходят с 27 апреля по 2 мая в онлайне. Команды разыгрывают призовой фонд в размере 102 500 долларов США и 920 очков Dota Pro Circuit.