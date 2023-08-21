Игра про боксера от российской инди-студии удивила геймеров — всех заинтересовала необычная механика

Новый геймплей отечественной игры Tenet of the Spark (в русской версии — «Искра») напомнил, чем именно она заинтересовала аудиторию.

Главный герой, молодой боксер, умеет переключаться между разными историческими эпохами — и это влияет на геймплей.

Например, выбить закрытую дверь в «настоящем мире» герой не в силах, и потому он перемещается в эпоху викингов — его далекий предок выбивает дверь щитом.

После возвращения в реальность боксера ждет камера наблюдения, но во времена индейцев она превратится в сову, которую можно будет отпугнуть камнем из пращи. Дата релиза «Искры» и другие подробности пока неизвестны.