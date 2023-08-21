Нейросеть показала, как герои Mortal Kombat 1 выглядели бы на обложках модных журналов
Нейросеть представила бойцов из Mortal Kombat 1 так, словно они принимают участие в фэшн-мероприятии. Результат немного напоминает о Cyberpunk 2077 — много розового, пурпурного и блестящего.
Лю Кенг.
Фото Нейросеть
Китана.
Фото Нейросеть
Кун Лао.
Фото Нейросеть
Нуб Сайбот.
Фото Нейросеть
Джонни Кейдж.
Фото Нейросеть
Шан Цзун.
Фото Нейросеть
Скорпион.
Фото Нейросеть
Саб-Зиро.
Фото Нейросеть
Рейден.
Фото Нейросеть
Ранее мы рассказывали о том, как нейросеть изобразила девушек из игр в виде топ-моделей.
Источник: TG-канал Галерея нейросети
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