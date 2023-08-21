Нейросеть показала, как герои Mortal Kombat 1 выглядели бы на обложках модных журналов

Нейросеть представила бойцов из Mortal Kombat 1 так, словно они принимают участие в фэшн-мероприятии. Результат немного напоминает о Cyberpunk 2077 — много розового, пурпурного и блестящего.

Лю Кенг. Фото Нейросеть

Китана. Фото Нейросеть

Кун Лао. Фото Нейросеть

Нуб Сайбот. Фото Нейросеть

Джонни Кейдж. Фото Нейросеть

Шан Цзун. Фото Нейросеть

Скорпион. Фото Нейросеть

Саб-Зиро. Фото Нейросеть

Рейден. Фото Нейросеть

Ранее мы рассказывали о том, как нейросеть изобразила девушек из игр в виде топ-моделей.