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Сегодня, 18:52

Нейросеть показала, как герои Mortal Kombat 1 выглядели бы на обложках модных журналов

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Милина.
Фото Нейросеть
Лю Кенг.
Фото Нейросеть
Китана.
Фото Нейросеть
Кун Лао.
Фото Нейросеть
Нуб Сайбот.
Фото Нейросеть
Джонни Кейдж.
Фото Нейросеть
Шан Цзун.
Фото Нейросеть
Скорпион.
Фото Нейросеть
Саб-Зиро.
Фото Нейросеть
Рейден.
Фото Нейросеть
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Нейросеть представила бойцов из Mortal Kombat 1 так, словно они принимают участие в фэшн-мероприятии. Результат немного напоминает о Cyberpunk 2077 — много розового, пурпурного и блестящего.

Лю Кенг.
Фото Нейросеть
Китана.
Фото Нейросеть
Кун Лао.
Фото Нейросеть
Нуб Сайбот.
Фото Нейросеть
Джонни Кейдж.
Фото Нейросеть
Шан Цзун.
Фото Нейросеть
Скорпион.
Фото Нейросеть
Саб-Зиро.
Фото Нейросеть
Рейден.
Фото Нейросеть

Ранее мы рассказывали о том, как нейросеть изобразила девушек из игр в виде топ-моделей.

Йеннифэр из&nbsp;Witcher 3. Девушки из игр вышли на подиум — нейросеть показала Йеннифэр и Аду Вонг в образе моделей

Источник: TG-канал Галерея нейросети
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