Идею о переносе серверов онлайн-игр в Россию доработают

Как сообщает «Коммерсантъ», идею о переносе серверов онлайн-игр в Россию начали обсуждать всерьез — с привлечением множества ведомств (Минцифры, Министерство экономики, Роскомнадзор и ФНС) и экспертов из игровой индустрии из Lesta Games, 1C, VK, PLAY и Организации развития видеоигровой индустрии.

Согласно статье «Коммерсанта», по результатам встречи было принято решение доработать идею, которая показалась вице-премьеру Дмитрию Чернышенко «сырой». Кроме того, будет создана рабочая группа, в которую войдут представители видеоигровой индустрии, которая сформулирует термины и отделит обыкновенные онлайн-игры от азартных игр.