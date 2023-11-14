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14 ноября, 23:45

Идею о переносе серверов онлайн-игр в Россию доработают

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Фото Организация развития видеоигровой индустрии

Как сообщает «Коммерсантъ», идею о переносе серверов онлайн-игр в Россию начали обсуждать всерьез — с привлечением множества ведомств (Минцифры, Министерство экономики, Роскомнадзор и ФНС) и экспертов из игровой индустрии из Lesta Games, 1C, VK, PLAY и Организации развития видеоигровой индустрии.

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Согласно статье «Коммерсанта», по результатам встречи было принято решение доработать идею, которая показалась вице-премьеру Дмитрию Чернышенко «сырой». Кроме того, будет создана рабочая группа, в которую войдут представители видеоигровой индустрии, которая сформулирует термины и отделит обыкновенные онлайн-игры от азартных игр.

Источник: Коммерсантъ
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