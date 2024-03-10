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10 марта, 15:45

Новый «Ведьмак»? Анонсирована ролевая игра по книгам польского писателя

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Фото Mighty Koi

Польские разработчики из студии Mighty Koi анонсировали ролевую игру The Night Wanderer по произведениям Ярослава Гжендовича, польского фантаста, известного по серии «Владыка ледяного сада». Она будет представлять собой смесь между обыкновенной РПГ от третьего лица и «соулслайком».

Глядя на описание трейлер, трудно не думать о том, что нас ждет еще один «Ведьмак», несмотря на элементы научной фантастики — так, «боги», с которыми предстоит сражаться герою, будут представителями его собственной цивилизации, значительно превосходящей местные народы в техническом прогрессе.

Источник: RPGNuke
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