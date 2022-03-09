Fnatic сыграет с двумя заменами на ESL Pro League

Как сообщает портал hltv.org, команда Fnatic сыграет с двумя заменами на турнире ESL Pro League Season 15.

Вместо Фредди Krimz Йоханссона и Юлиана Regali Харьяу выступят игрок академии Fnatic Матьяс Banjo Кивисто и бывший снайпер Complexity Валентин Poizon Васильев.

Причиной этому стал положительный тест на Covid-19 у Krimz. Шведский игрок не сможет выступить на турнире, но Fnatic еще надеется, что швед сможет сыграть, если команда продвинется в позднюю стадию турнира.

Banjo присоединился к академии в сентябре 2021 года, для него это будет дебют в основном составе команды.

ESL Pro League Season 15 проходит с 9 марта по 10 апреля в городе Дюссельдорфе (Германия). Общий призовой турнира составляет 823 тысячи долларов.