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Сегодня, 16:04

Команда Virtus.pro подписала контракт с Xakoda

Егор «Xakoda» Липартия.
Фото virtus.pro

Саппорт Егор «Xakoda» Липартия официально перешел в команду Virtus.pro на полноценной основе. О подписании контракта объявили на официальном сайте представители организации.

Xakoda с 5 января выступал за Virtus.pro на правах аренды из молодежного состава Team Spirit. В основном составе он заменил Ильяса Illias Ганеева, ушедшего из коллектива по состоянию здоровья.

Новый игрок состава Virtus.pro уже сыграл на турнире DPC в первом сезоне-2021/22, завершив его на третье месте, тем самым обеспечив себе участие на региональном турнире, где «медведи» заняли второе место.

Источник: https://virtus.pro/articles/xakoda-podpisyvaet-kontrakt-s-virtuspro
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