Команда Virtus.pro подписала контракт с Xakoda

Саппорт Егор «Xakoda» Липартия официально перешел в команду Virtus.pro на полноценной основе. О подписании контракта объявили на официальном сайте представители организации.

Xakoda с 5 января выступал за Virtus.pro на правах аренды из молодежного состава Team Spirit. В основном составе он заменил Ильяса Illias Ганеева, ушедшего из коллектива по состоянию здоровья.

Новый игрок состава Virtus.pro уже сыграл на турнире DPC в первом сезоне-2021/22, завершив его на третье месте, тем самым обеспечив себе участие на региональном турнире, где «медведи» заняли второе место.