Игру Brawl Stars удалят из App Store и Google Play в России и Белоруссии

Финская компания Supercell объявила, что закрывает доступ к своим приложениям в России и Белоруссии. Это касается не только Brawl Stars, но и других крупных проектов, в частности, Clash of Clans и Clash Royal.

«Supercell удалила свои игры из магазинов приложений в России и Белоруссии. Новые скачивания приостановлены, а доступ для существующих игроков будет прерван со следующим обновлением клиента», — говорится в заявлении компании в Twitter.

Это не первый случай, когда крупнейшие разработчики видеоигр объявили об уходе с российского рынка. Ранее об этом уже заявили EA, Take-Two (Rockstar Games), CD Projekt Red, Ubisoft, Activision Blizzard и Microsoft.