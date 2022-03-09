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Сегодня, 19:22

Игру Brawl Stars удалят из App Store и Google Play в России и Белоруссии

Игорь Константинов

Финская компания Supercell объявила, что закрывает доступ к своим приложениям в России и Белоруссии. Это касается не только Brawl Stars, но и других крупных проектов, в частности, Clash of Clans и Clash Royal.

«Supercell удалила свои игры из магазинов приложений в России и Белоруссии. Новые скачивания приостановлены, а доступ для существующих игроков будет прерван со следующим обновлением клиента», — говорится в заявлении компании в Twitter.

Это не первый случай, когда крупнейшие разработчики видеоигр объявили об уходе с российского рынка. Ранее об этом уже заявили EA, Take-Two (Rockstar Games), CD Projekt Red, Ubisoft, Activision Blizzard и Microsoft.

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