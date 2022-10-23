FL1T заявил, что команда MOUZ сейчас в хорошей форме

Игрок состава Outsiders по CS:GO Евгений FL1T Лебедев поделился мнением о первом противнике на чемпионате IEM Rio Major 2022.

«Считаю, что MOUZ сейчас в хорошей форме. Это сильная команда с молодыми игроками. Но также у неё есть и достаточно опытные игроки, которые давно на про-сцене. У MOUZ хорошая огневая мощь. Во встрече с MOUZ [на ESL Challenger Rotterdam 2022] есть и плюсы, и минусы. Из плюсов — ты можешь узнать, как соперник играет, как подстраивается в игровых ситуациях, почувствовать его ритм, темп. Но и какие-то свои наработки не хочется показывать на менее важных турнирах. Поэтому такие матчи могут быть как плюсом, так и минусом. Нашей команде, думаю, этот матч пойдёт в плюс», — цитирует Лебедева Cybersport.Metaratings.ru.

Outsiders выступит на мейджоре в Бразилии против MOUZ в рамках Challengers Stage. Игра состоится 31 октября в 17.00 по московскому времени.

IEM Rio Major 2022 пройдет с 31 октября по 13 ноября.