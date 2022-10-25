Киберспорт
Новости
Главная
Киберспорт

Сегодня, 10:14

KENSI назвал фаворитов Challengers Stage на IEM Rio Major 2022

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в Telegram Новости

Профессиональный игрок по CS:GO Александр KENSI Гуркин назвал главного фаворита на Challengers Stage.

«Для меня есть несколько главных фаворитов Challengers Stage на IEM Rio Major 2022. Это Cloud9, Team Vitality и OutSiders. Если эти команды будут играть в свою игру, то для них это будет легкий проход в основную стадию со счетом 3-0 или 3-1», — цитирует Гуркина Cybersport.Metaratings.ru.

Challengers Stage состоится с 31 октября по 5 ноября в Рио-де-Жанейро. 16 команд разыграют 8 слотов за проход в основную стадию на IEM Rio Major 2022.

Источник: https://cybersport.metaratings.ru/news/kensi-nazval-favoritov-challengers-stage-na-iem-rio-major-2022/
0
Читайте также
Панарин — главная звезда старта сезона в НХЛ. Теперь «Рейнджерс» идут за кубком
Российскую чемпионку лишат золота Олимпиады. Почему ждали целых десять лет?
Захарова заявила о готовности России дать пояснения о провокации Киева
Небензя призвал генсека ООН не допустить провокации Киева с «грязной бомбой»
FT узнала о намерении Джонсона продвигать поддержку Киева
Как работает один из самых современных танков Т-80БВМ: фотогалерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

FL1T заявил, что команда MOUZ сейчас в хорошей форме
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости