"Феррари" стала последним участником Formula One Esports Series

"Феррари" присоединилась к списку участников Formula One Esports Series. Она была единственной командой, которая не имела состава по виртуальным гонкам.

Организаторы киберспортивного чемпионата по F1 сообщили, что в этом сезоне призовой фонд будет увеличен с 200 тысяч долларов до 500 тысяч долларов В 2019 году также расширили количество этапов. Теперь гонщики поучаствуют в четырех событиях. Они пройдут с сентября по декабрь.

Formula One Esports Series — ежегодный турнир по автосимулятору F1, проводимый с 2017 года. В соревнованиях также есть кубок конструкторов, в котором виртуальные пилоты представляют команды гоночной серии "Формула-1". Победителем прошлого года стала команда "Мерседес".