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Дмитрий Чернышенко дал старт заявочной кампании «Игр будущего»

21:17
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Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко дал старт заявочной кампании по выбору города — организатора «Игр будущего».

«Сегодня мы запускаем заявочную кампанию по выборам города, который примет первые в истории «Игры будущего». Их масштаб колоссален, это даже больше по масштабам, чем чемпионаты мира и Олимпийские игры. Это позволяет России блистать на мировых рынках, а также объединяет молодежь», — приводит слова Чернышенко ТАСС.

Чернышенко представил проект международного движения и турнира «Игры будущего» в сентябре 2021 года. Соревнования впервые пройдут в России в 2023 году.

Национальные сборные будут состязаться в дисциплинах с использованием технологий, цифровой среды и физической активности. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области робототехники, информационных технологий и искусственного интеллекта.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12965453

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Екатерина Савостина все материалы автора
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