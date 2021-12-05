Khan расформировала состав команды по Dota 2

Киберспортивный клуб Khan решил прекратить сотрудничество с Dota-составом, сообщает Cybersport.Metaratings.ru.

Организация расформировала состав по Dota 2. О причинах такого решения ничего неизвестно. Возможно, в будущем клуб соберет новую пятерку для выступления в следующих сезонах DPC 2021/2022.

Напомним, что какое-то время за Khan выступал Ярослав Pikachu Василенко. Он представлял команду на Dota 2 Champions League 2021 Season 5. После обвинений в участии в подставном матче и начале нового DPC-сезона его заменили на Виталия mannik Брезгина.

Khan проиграла в двух открытых отборочных на DPC 2021/2022: Season 1 для СНГ и лишилась всех шансов попасть на первую в сезоне региональную лигу.