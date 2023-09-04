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Сегодня, 21:12

Для геймеров придумали свой «Доширак»

Владислав Шалганов
Корреспондент
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Cup Noodle Gamer.
Фото Foodbeast.com

Японская компания Nissin представила Gaming Cup Noodles — лапшу для «настоящих геймеров».

Cup Noodles.
Фото Nissin

В состав такого перекуса входит не только специальный соус, но и кофеин, аргинин и ниацин — обычно эти ингредиенты используют для энергетических напитков.

Еще одной ключевой особенностью, по словам Nissin, является то, что у лапши нет бульона — игрок беспрепятственно сможет поесть, не боясь запачкать одежду или игровые девайсы. Вместе с игровой лапшой компания Nissin анонсировала и гейминг-версию карри — смесь из пряностей, говядины и риса.

Cup Noodles.
Фото Nissin

Сейчас лапша и карри доступны только для японского рынка, но не исключено, что позже их можно будет приобрести в русских онлайн-ретейлерах. Стоит Gaming Cup Noodles 280 йен или 185 рублей. Да, дороже обычного «Доширака» в несколько раз.

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