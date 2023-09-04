Геймеры поделились любимыми играми, за которые стыдно

Пользователи Reddit поделились своими постыдными удовольствиями — играми, которые любит они, но ненавидит все остальное сообщество.

Автор обсуждения рассказал о том, что несмотря на осознание того, что Far Cry 6 — плохая игра, он продолжает ей наслаждаться:

«Для меня это Far Cry 6. Многие говорят, что она плохая, да я и сам знаю это, но я все же ей наслаждаюсь! Возможно, у нас с ней нездоровые отношения», — комментарий пользователя Reddit.

Другой пользователь признался в подобной любви к еще одном проекту от Ubisoft — экшену от третьего лица For Honor:

«В свое время я провел много времени в For Honor. Играл несмотря на то, что все от нее плевались. Но потом я осознал, что разработчикам будто совсем не интересен их проект — обновлений не выходили, ничего не менялось.

Дошло до того, что в игре остались только сумасшедшие профессионалы, парирующие все мои атаки и убивающие в два счета. После этого пришлось бросить игру... Очень жаль, что подобных проектов просто не существует", — комментарий пользователя с Reddit.

Нашлись и люди, которые похвалили совсем провальные игры — среди таких проектов, например, Postal 3:

«Даже не знаю, как об этом правильно сказать, но в школе я очень любил третью часть Postal. Все технические проблемы и баги не мешали мне наслаждаться этим дурацким и нелепым игровым миром, а стрельба мне и до сих пор кажется там неплохой», — комментарий пользователя Reddit.

Среди других игр — Duke Nukem Forever, Overwatch 2, Warcraft 3: Reforged, Герои Меча и Магии 4 и другие.