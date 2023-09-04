В Mortal Kombat 1 придется вкладывать настоящие деньги — доната в игре может быть много
В продолжении культового файтинга Mortal Kombat 1 вернутся микро-транзакции — об этом стало известно из магазина Xbox.
Mortal Kombat 1.
Фото NetherRealm Studios
Отдельная «донатная» валюта называется Dragon Krystals и может быть куплена только за настоящие деньги. Предполагается, что драконьи кристаллы будут нужны для приобретения костюмов, некоторого снаряжения и альтернативных расцветок для персонажей. Микро-транзакции никак не будут влиять на геймплей игры.
Mortal Kombat 1.
Фото NetherRealm Studios
Игроки оказались недовольны таким решением — некоторые даже пригрозили студии NetherRealm отказаться от предзаказа игры, если разработчики сделают донат слишком агрессивным.
Mortal Kombat 1.
Фото NetherRealm Studios
Релиз Mortal Kombat 1 состоится 19 сентября 2023 года.
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