В Mortal Kombat 1 придется вкладывать настоящие деньги — доната в игре может быть много

В продолжении культового файтинга Mortal Kombat 1 вернутся микро-транзакции — об этом стало известно из магазина Xbox.

Mortal Kombat 1. Фото NetherRealm Studios

Отдельная «донатная» валюта называется Dragon Krystals и может быть куплена только за настоящие деньги. Предполагается, что драконьи кристаллы будут нужны для приобретения костюмов, некоторого снаряжения и альтернативных расцветок для персонажей. Микро-транзакции никак не будут влиять на геймплей игры.

Mortal Kombat 1. Фото NetherRealm Studios

Игроки оказались недовольны таким решением — некоторые даже пригрозили студии NetherRealm отказаться от предзаказа игры, если разработчики сделают донат слишком агрессивным.

Mortal Kombat 1. Фото NetherRealm Studios

Релиз Mortal Kombat 1 состоится 19 сентября 2023 года.