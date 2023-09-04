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В Mortal Kombat 1 придется вкладывать настоящие деньги — доната в игре может быть много

Владислав Шалганов
Корреспондент
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Mortal Kombat 1.
Фото NetherRealm Studios

В продолжении культового файтинга Mortal Kombat 1 вернутся микро-транзакции — об этом стало известно из магазина Xbox.

Mortal Kombat 1.
Фото NetherRealm Studios

Отдельная «донатная» валюта называется Dragon Krystals и может быть куплена только за настоящие деньги. Предполагается, что драконьи кристаллы будут нужны для приобретения костюмов, некоторого снаряжения и альтернативных расцветок для персонажей. Микро-транзакции никак не будут влиять на геймплей игры.

Скриншот из&nbsp;игры. Какой будет Mortal Kombat 1: от сюжета до системных требований игры на ПК
Mortal Kombat 1.
Фото NetherRealm Studios

Игроки оказались недовольны таким решением — некоторые даже пригрозили студии NetherRealm отказаться от предзаказа игры, если разработчики сделают донат слишком агрессивным.

Mortal Kombat 1.
Фото NetherRealm Studios

Релиз Mortal Kombat 1 состоится 19 сентября 2023 года.

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