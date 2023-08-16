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«Делаю скриншоты и никогда их не смотрю»: геймеры рассказали о игровых привычках

Владислав Шалганов
Корреспондент
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GTA Online.
Фото GTA Online

На Reddit появилось обсуждение, где геймеры поделились своими странными игровыми привычками — результат получился довольно интересным.

«Я не могу начать проходить игры целиком, я постоянно начинаю их заново спустя какое-то время — просто удаляю старые сохранения и начинаю по новой», — комментарий пользователя с Reddit.

«Мне нравится следить за своими NPC. Я могу просто ходить за ними в течение целого игрового дня, чтобы узнать чем они занимаются», — комментарий пользователя с Reddit.

Несколько игроков отметили, что очень любят делать скриншоты, но никогда не смотрят и не публикуют их:

«Я постоянно делаю скриншоты в своих играх, но никогда не смотрю их и не публикую. Я надеюсь, что я не один такой...» — комментарий пользователя с Reddit.

Нашлись также и те геймеры, привычки которых напрямую влияют на их финансовое положение:

«Моя странная привычка заключается в том, что как сильно я бы не ругал игры Ubisoft за микро-транзакции и однообразную формулу открытых миров... я все равно покупаю каждую новую часть Assassin's Creed и Far Cry», — комментарий пользователя с Reddit.

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