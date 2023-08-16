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Сегодня, 18:52

На турниры по «Миру танков» хотят вложить 100 миллионов рублей

Владислав Шалганов
Корреспондент
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Мир танков.
Фото Мир танков

Lesta Games рассказала о планах развития киберспортивного направления в «Мире танков» — на это планируют выделить 100 миллионов рублей.

Как сообщает «Коммерсант», киберспортивная лига будет состоять из небольших мероприятий, организованных самой Lesta Games или сторонними партнерами, а также ежегодного титульного турнира.

В этом году Lesta Games уже успела провести два турнира и планирует проведение еще двух до конца текущего года. В 2025 году у компании уже есть планы на проведение еще пяти крупных киберспортивных соревнований.

Также развитием киберспорта занимается и VK. VK Play планирует провести на «VK Play Арена» в декабре шоу-матч по дисциплине CS:GO 2, рассчитывая привлечь 10 миллионов зрителей онлайн. VK Play планирует организовывать соревнования как в онлайн-, так и в офлайн-формате, подтвердили в компании.

Источник: Коммерсант
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