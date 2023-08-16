В VK Play можно бесплатно забрать игру про Чернобыль с хорошими отзывами

До 19 августа в VK Play можно бесплатно забрать игру «Chernobyl: Origins» — в Steam у проекта 96 процентов положительных отзывов.

«Chernobyl: Origins» — квест с элементами психологического хоррора, в котором игроку в роли одного из ученых секретной лаборатории предстоит решить множество головоломок и узнать тайну катастрофы на АЭС.

Chernobyl: Origins. Фото Chernobyl: Origins

Разработчики обещают:

— Три уникальные концовки;

— Шесть игровых глав;

— Сложные головоломки;

— Атмосферную музыку;

— Неповторимый игровой дизайн.