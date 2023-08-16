В VK Play можно бесплатно забрать игру про Чернобыль с хорошими отзывами
До 19 августа в VK Play можно бесплатно забрать игру «Chernobyl: Origins» — в Steam у проекта 96 процентов положительных отзывов.
«Chernobyl: Origins» — квест с элементами психологического хоррора, в котором игроку в роли одного из ученых секретной лаборатории предстоит решить множество головоломок и узнать тайну катастрофы на АЭС.
Chernobyl: Origins.
Фото Chernobyl: Origins
Разработчики обещают:
— Три уникальные концовки;
— Шесть игровых глав;
— Сложные головоломки;
— Атмосферную музыку;
— Неповторимый игровой дизайн.
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