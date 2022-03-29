Apex Legends получит некстген-версию для PS5 и Xbox Series

В своем твиттер-аккаунте разработчики Apex Legends сообщили, что игра получит полноценную версию для PS5 и Xbox Series. Обновление добавит поддержку 4K и 60 FPS, а также HDR, улучшенные тени и увеличенную дальность прорисовки.

Для загрузки бесплатного обновления игрокам Xbox никаких действий не требуется. Apex будет обновляться через Smart Delivery. А на консоли Sony нужно зайти в свойства игры, выбрать PS5-версию и загрузить ее, после чего удалить старую.

Обновленная версия станет доступна 29 марта вместе с игровым событием «Воины», которое продлится до 12 апреля.