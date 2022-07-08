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Сегодня, 00:35

Букер будет изображен на обложке NBA 2K23

Евгений Козинов
Корреспондент
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Атакующий защитник «Финикса» Девон Букер будет главным лицом нового баскетбольного симулятора NBA 2K23. В четверг, 7 июля, на официальном YouTube-канале был опубликован видеоролик по этому поводу.

Также будет специальное издание игры с изображением легендарного баскетболиста Майкла Джордана и издание в стиле женской НБА с звездами лиги Сью Берд и Дайана Таурази.

Релиз NBA 2K23 состоится 9 сентября на всех популярных платформах: ПК, PlayStation и Xbox.

БК Финикс Санс
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