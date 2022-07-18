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Сегодня, 11:30

Hydra может провести замены в составе по Dota 2

Виктория Кравченко
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Киберспортивная организация Hydra, скорее всего, произведет замены в составе по Dota 2, сообщает Cybersport.Metaratings.ru.

По данным источника, состав Hydra претерпит точечные изменения. Сообается, что команда выступит на квалификациях к The International 11, несмотря на вылет из второго дивизиона DPC для Восточной Европы.

Состав Hydra по Dota 2: Динар Rari Шарипов, Руслан Askold Темиралиев, Саиджан, Шайыт icq Уулу, Дмитрий kickeed Пиляев, Антон qoval Ковалев.

Источник: https://cybersport.metaratings.ru/news/hydra-mozet-provesti-zameny-v-sostave-po-dota-2-43604/
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