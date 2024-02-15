Apple Vision Pro начали массово возвращать в магазины — от очков болит голова и глаза

Некоторые пользователи Apple Vision Pro стали писать о том, что собираются вернуть устройство в магазины — уже завтра истекает 14-дневный срок, в который первые покупатели должны успеть оформить возврат.

Основной причиной стало неудобство использования — гарнитура кажется слишком тяжелой. Полный вес Apple Vision Pro превышает 600 граммов. Учитывая, что противовес в конструкции не предусмотрен, неудивительно, что многие быстро устают — кое-кто даже жаловался на лопнувшие в глазах сосуды и головные боли.

Среди других поводов для возврата называлось небольшое количество приложений и неэффективность в сравнении с обычными ноутбуками.