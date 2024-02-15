Художник показал, на что способен Unreal Engine 5 — результат поражает

3D-художник из Epic Games продемонстрировал на что способен Unreal Engine 5.

Выложенное им короткое видео изображает природу так хорошо, что нетрудно решить, будто это обычные, «живые» съемки.

Но это не так — для создания сцены использовались инструменты Megascans и Sketchfab, освещение настраивалось при помощи Lumen, а за цветокоррекцию и другие завершающие штрихи отвечали программы DaVinci Resolve и Nuke.