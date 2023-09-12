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Сегодня, 20:29

Apple показала свои новые часы Watch Series 9

Владислав Шалганов
Корреспондент
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Apple Watch Series 9.
Фото Apple

На презентации Apple показали новую линейку умных часов — Apple Watch Series 9. Apple Watch Series 9 будет заметно мощнее своих предшественников — внутри часов новый процессор Apple S9, повышающий не только скорость работы часов, но и время работы.

Apple Watch Series 9.
Фото Apple

Из новых функций — связь Siri и приложения «Здоровье». Вторая функция поможет узнать о своем самочуствие, просто задав вопрос искуственному интеллекту от Apple.
Одной из фишек Apple Watch Series 9 является Double-Tap, которая позволяет с помощью сжатия и расжатия пальцев управлять некоторыми функциями. Среди них: ответ на звонок, сброс звонка, остановка будильника.

Apple Watch Series 9.
Фото Apple

Часы не претерпели особых изменений в дизайне и размерной сетке (тут также 41 и 45 мм), однако эта модель будет продаваться в разных цветах — розовом, стальном, темном, красном, бронзовом в аллюминиевом варианте часов и золотые, серебряные и темные в стальном варианте часов.

Apple Watch Series 9.
Фото Apple
Apple Watch Series 9.
Фото Apple

О цене часов станет известно позже.

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