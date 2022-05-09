Аналог Google Play официально запущен

В России запустили альтернативу Google Play — магазин приложений для Android под названием NashStore. На официальном сайте открыта регистрация для мобильных разработчиков. С 9 по 15 мая пройдет альфа-тестирование сервиса.

Обычным пользователем магазин будет доступен с 16 мая.

Разработчики обещают сделать свободный перенос приложений из Google Play, а уже через пару недель сервис начнет принимать платежи.

Представители рассказали, что заявки разработчиков подали более трёх тысяч владельцев приложений. Это, к примеру, банки ВТБ, «Открытие», «Совкомбанк», «Сбер» и другие.