Киберспорт
Новости
Главная
Киберспорт

Сегодня, 21:59

Virtus.pro выступит в отборочных к ESL Pro League Season 16

Пьеретта АРКАН
Читать «СЭ» в
Virtus.pro выступит в отборочных к ESL Pro League Season 16.

Организаторы ESL Pro League Season 16 по CS:GO представили список участников квалификационного турнира. Соревнование EPL Conference Season 16 пройдет на LAN.

На турнире выступят 16 команд, единственным представителем СНГ стала Virtus.pro, которая сыграет под нейтральным тегом Outsiders. Последний участник соревнования определится в дополнительных отборочных 24 мая, где сразятся eClub Brugge, Eternal Fire, Lausanne-Sport Esports и sAw.

EPL Conference Season 16 пройдет в рамках DreamHack Summer 2022, который состоится с 16 по 20 июня. Команды разыграют 15 тысяч долларов и шесть слотов на ESL Pro League Season 16.

0
Читайте также
Компьютерные игры о Второй мировой войне: подборка ко Дню Победы
Все подробности романа Александры Трусовой и Марка Кондратюка: он восхищался ее бесстрашием, она поддерживала его, их объединила любовь к четверным
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Аналог Google Play официально запущен

ENCE сместила Cloud9 с третьей строчки рейтинга HLTV.org
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости