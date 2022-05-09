Virtus.pro выступит в отборочных к ESL Pro League Season 16

Организаторы ESL Pro League Season 16 по CS:GO представили список участников квалификационного турнира. Соревнование EPL Conference Season 16 пройдет на LAN.

На турнире выступят 16 команд, единственным представителем СНГ стала Virtus.pro, которая сыграет под нейтральным тегом Outsiders. Последний участник соревнования определится в дополнительных отборочных 24 мая, где сразятся eClub Brugge, Eternal Fire, Lausanne-Sport Esports и sAw.

EPL Conference Season 16 пройдет в рамках DreamHack Summer 2022, который состоится с 16 по 20 июня. Команды разыграют 15 тысяч долларов и шесть слотов на ESL Pro League Season 16.