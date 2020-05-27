Алиев, Нагорный и Шубенков примут участие в киберспортивном турнире

Чемпион Европы Дмитрий Алиев, серебряный призер чемпионата мира 2019 года в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков и серебряный призер Олимпийских игр, трехкратный чемпион мира по спортивной гимнастике Никита Нагорный примут участие в киберспортивном турнир кпо Counter-Strike: Global Offensive. Соревнования пройдут с 30 мая по 3 июня.

В каждой команде будет по 5 человек. В первые три дня пройдет групповой этап, затем состоится плей-офф и гранд-финал. В состав команды фигуристов вошли , , , Макар Игнатов и .

Другие спортсмены-участники — саночники Роман Репилов, Семен Павличенко и Виктория Демченко, легкоатлет Тимур Моргунов, гимнасты Давид Белявский и Эмин Гарибов и другие.