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Сегодня, 11:38

Xbox Series обгоняет PS5 по продажам

Пьеретта АРКАН
Читать «СЭ» в
Консоли PS5.
Фото Global Look Press

Компания Microsoft опубликовала свой финансовый отчет за третий квартал 2022 года.

По его результатам, в игровом сегменте выручка выросла на 6%, составив 3,74 миллиарда долларов. При этом 81% от этой суммы пришёлся на контент и сервисы.

В минувшем квартале консоль Microsoft обогнала PS5 по продажам в США, Канаде, Великобритании и Западной Европе. Спрос на консоли Xbox Series вырос на 14% — это выше ранних прогнозов Microsoft.

«Постоянная приверженность клиентов нашей облачной платформе и высокие показатели продаж привели к лучшему, чем ожидалось, росту коммерческих заказов на 28% и выручке Microsoft Cloud на 23,4 миллиарда долларов США, что на 32% больше по сравнению с прошлым годом», — сказала Эми Худ, исполнительный вице-президент и главный финансовый директор Microsoft.

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