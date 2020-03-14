В Китае начались матчи LPL по League of Legends. Поединки проходят в онлайне, но игроки и комментаторы используют маски. На данный момент трансляция Legends Pro League доступна только на китайском языке.

26 января организаторы лиги объявили, что матчи переносятся из-за коронавируса COVID-19. 9 марта трансляции турнира возобновились. Игроки находятся дома или на буткемпах, а комментаторы работают из студии.