В Китае возобновилась лига по League of Legends — комментаторы и игроки в масках
09:10
В Китае начались матчи LPL по League of Legends. Поединки проходят в онлайне, но игроки и комментаторы используют маски. На данный момент трансляция Legends Pro League доступна только на китайском языке.
26 января организаторы лиги объявили, что матчи переносятся из-за коронавируса COVID-19. 9 марта трансляции турнира возобновились. Игроки находятся дома или на буткемпах, а комментаторы работают из студии.
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