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В Китае возобновилась лига по League of Legends — комментаторы и игроки в масках

09:10

В Китае начались матчи LPL по League of Legends. Поединки проходят в онлайне, но игроки и комментаторы используют маски. На данный момент трансляция Legends Pro League доступна только на китайском языке.

26 января организаторы лиги объявили, что матчи переносятся из-за коронавируса COVID-19. 9 марта трансляции турнира возобновились. Игроки находятся дома или на буткемпах, а комментаторы работают из студии.

Дополнительная информация:

https://www.cybersport.ru/league-of-legends/news/v-kitae-vozobnovilas-liga-po-league-of-legends-kommentatory-i-igroki-v-maskakh

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