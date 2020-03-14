Riot Games отложила матчи LEC Spring 2020 из-за коронавируса

Riot Games объявила, что матчи LEC Spring 2020 откладываются на неопределенный срок из-за распространения коронавируса. В Представители лиги отметили, что на данный момент никто из участников соревнования по League of Legends не заразился COVID-19.

При этом одного из сотрудников LEC отправили на карантин. По словам организаторов лиги, его статус пока не подтвержден, но он уже находится под надзором врачей. Riot Games пообещала сообщить новости, как только появится больше информации.

Ранее разработчики League of Legends перенесли финал LEC Spring 2020 из Будапешта в Берлин — также из-за распространения коронавируса. Как изменится расписание соревнование и планирует ли Riot Games провести матчи в онлайне, не сообщается.