Какой кнопочный телефон выбрать? Устройства от Philips, Nokia и других
Несмотря на то что на календаре 2024-й, кнопочные телефоны все еще не ушли на покой. Для некоторых задач подобные устройства подходят идеально. А чтобы вам было проще выбирать, собрали десятку лучших моделей.
1. Itel 2163R
Экран: диагональ 1.77, 160x128, TN
Память: 32 Мб / 32 Мб
Батарея: 600 мАч
Материал корпуса: пластик
Стоимость: от 1500 рублей
Дешево и сердито — это про Itel 2163R. Модель поддерживает необходимый минимум полезных фишек: громкий динамик, хороший микрофон, яркий фонарик. Из развлечений доступно радио, хотя при помощи microSD можно включить песни.
Заряда аккумулятора хватает на несколько дней работы. К тому же кнопки сделаны качественно и не стираются даже через год активного использования. Хоть и выглядит все даже слишком просто, телефон не подводит в нужные моменты.
Плюсы: неплохая автономность, качественные кнопки, поддерживает microSD.
Минусы: минимум доступных функций.
2. Digma VOX FS241
Экран: диагональ 2.44, 320x240, TN
Процессор: Unisoc UMS9117
Память: 48 Мб / 128 Мб
Камеры: 0,3 Мп
Батарея: 1300 мАч
Материал корпуса: пластик
Стоимость: от 2000 рублей
Бюджетная раскладушка Digma VOX FS240 обладает богатым спектром достоинств, вплоть до возможности работать в сетях 3G и 4G. У кнопочного телефона неплохой объем памяти, который можно расширить, функция записи разговора, тревожная кнопка на избранный контакт.
Яркий дисплей порадует четким изображением, а приличная автономность позволит не думать о поиске розетки несколько дней. В случае необходимости можно подключить даже беспроводные наушники. С крупными кнопками набор номера или сообщения перестает представлять сложность.
Плюсы: поддержка 3G и 4G, яркий дисплей, приличная автономность.
Минусы: мелкий шрифт на экране, тихий.
3. BQ 2810 BOOM XL
Экран: диагональ 2.8, 320x240, TN
Память: 32 Мб / 32 Мб
Камеры: 0,3 Мп
Батарея: 1700 мАч
Материал корпуса: пластик
Стоимость: от 2500 рублей
Главная фишка BQ 2810 кроется в мощнейшем динамике на задней панели, выдающем не только громкий, но и качественный звук. Даже при частом использовании литий-ионный аккумулятор способен держать заряд несколько дней. А вот поддержки интернета в этот раз не завезли.
В остальном аппарат порадует ярким экраном, встроенными MP3-плеером, видеопроигрывателем, радио, диктофоном и электронной книгой. Кнопки получились крупными и удобными, с легко считываемыми символами на них.
Плюсы: отличная автономность, большой набор функций, мощный звук.
Минусы: тяжелый.
4. Nokia 8000
Экран: диагональ 3.2, 320x240, TN
Процессор: Qualcomm Snapdragon 210
Память: 512 Мб / 4 Гб
Камеры: 2 Мп
Батарея: 1500 мАч
Материал корпуса: пластик, металл
Стоимость: от 3400 рублей
Легендарная Nokia продолжает выпускать крутые телефоны. Данный гаджет выделяется громкими динамиками, умением раздавать интернет и без проблем работает с Bluetooth-наушниками. Благодаря легкому корпусу из стеклообразного поликомпозита устройство отлично лежит в руках и не скользит.
Кроме базовых функций, Nokia 8000 позволяет общаться в WhatsApp и Facebook, смотреть YouTube, пользоваться почтой и картами Google, скачивать приложения и игры. В случае нехватки памяти можно поставить SD-карты. Главное — не включать несколько приложений одновременно, иначе система будет подвисать.
Плюсы: большой функционал, приятный корпус.
Минусы: подтормаживает при одновременном включении нескольких приложений.
5. Philips E227
Экран: диагональ 3.2, 320x240, TN
Память: 32 Мб / 32 Мб
Камеры: 0,3 Мп
Батарея: 1700 мАч
Материал корпуса: пластик
Стоимость: от 3500 рублей
Philips E227 — максимально стандартный телефон для связи. В гаджете нет ни одной лишней функции, даже мессенджеров. Физические кнопки очень крупные, а шрифты очень легко просматриваемые. А потому даже ваши бабушки и дедушки не смогут в нем запутаться, даже если очень захотят.
Сзади расположена клавиша SOS, позволяющая быстро набрать избранный контакт. Кнопка слегка утоплена в корпус, чтобы избежать случайного нажатия. Аккумулятора хватает на несколько недель автономной работы, а заряжается все при помощи док-станции. Идеальный телефон для людей в возрасте.
Плюсы: долго держит заряд, большие кнопки, кнопка SOS.
Минусы: минимальный функционал.
6. TeXet TM-530R
Экран: диагональ 2.4, 320x240, IPS
Память: 32 Мб
Камеры: Есть
Батарея: 3500 мАч
Материал корпуса: пластик, металл
Стоимость: от 5200 рублей
Неубиваемость — именно это слово лучше всего характеризует данный телефон. Корпус c алюминиевыми вставками надежно защищает внутренности от воды и пыли в соответствии со стандартом IP68.
На гаджете установлены качественный IPS-экран и батарея на 3500 мАч. Заряда хватает на 10 с лишним дней, а при необходимости он может превратиться в пауэрбанк для других устройств. Отличный выбор для тех, кто любит путешествовать и отправляться в длительные походы и поездки.
Плюсы: живучесть, отличная автономность, защита от влаги и пыли.
Минусы: неудобный интерфейс, скромная камера.
7. Nokia 2660
Экран: диагональ 2.8, 320x240, TN
Процессор: Unisoc T107
Память: 48 Мб / 128 Мб
Камеры: 0,3 Мп
Батарея: 1450 мАч
Материал корпуса: пластик
Стоимость: от 5300 рублей
Еще один крутой кнопочник от Nokia. Компактная и легкая раскладушка может выходить в интернет, ловить Wi-Fi, подключаться по Bluetooth. Для более удобной зарядки в комплекте предусмотрена док-станция. А еще гаджет понравится пожилым людям из-за больших кнопок с крупным шрифтом.
Это качественное устройство для связи. Эстетов порадует легкий и немаркий корпус с ярким дизайном и множеством расцветок. В простом меню разберется даже человек, никогда до этого не пользовавшийся телефоном. Из дополнительных фишек выделяются диктофон, календарь, простенькая камера и аудиоплеер.
Плюсы: компактность, простота, выделенная кнопка SOS.
Минусы: очень слабая камера.
8. Philips Xenium E590
Экран: диагональ 3.2, 320x240, TN
Процессор: MediaTek MT6260A
Память: 64 Мб / 128 Мб
Камеры: 2 Мп
Батарея: 3100 мАч
Материал корпуса: пластик, металл
Стоимость: от 5600 рублей
У Philips Xenium E590 весьма внушительный перечень достоинств. Тут и неплохая камера, приличный процессор, поддержка интернета, разъемы для наушников и слот для карты памяти. Но главная фишка кроется в мощной автономности: благодаря емкой батарее и отсутствию Wi-Fi заряд держится очень долго.
В остальном это простой и одновременно надежный телефон с необходимым функционалом. Небольшое количество поддерживаемых приложений компенсируется высоким качеством сборки. Сами кнопки весьма крупных размеров и разделены друг от друга, что исключает случайное нажатие.
Плюсы: высокое качество сборки, отличная автономность, расширяемая память.
Минусы: слабая вибрация, весьма тяжелый.
9. AGM M6
Экран: диагональ 2.4, 320x240
Память: 48 Мб / 128 Мб
Камеры: 1,3 Мп
Батарея: 2500 мАч
Материал корпуса: пластик
Стоимость: от 9000 рублей
Стильный аппарат, который выделяется весьма приличными характеристиками. Телефон поддерживает работу 4G, LTE, 3G и 2G, оснащен сразу двумя слотами для сим-карт и одним для увеличения памяти. Сами физические кнопки получились очень удобными из-за крупных размеров и быстрого отклика.
Прорезиненный корпус оберегает как от падений, так и от попаданий влаги. Для устройства не страшны экстремально высокие или низкие температуры. AGM M6 подойдет тем, кто любит много гулять, но хочет постоянно оставаться на связи.
Плюсы: стильный дизайн, усиленная защита, живучесть, высокая автономность.
Минусы: динамик часто хрипит.
10. Qin F22 Pro
Экран: диагональ 3.54, 640x960, IPS, 60 Гц
Процессор: MediaTek Helio G85
Память: 4 Гб / 64 Гб
Камеры: 8 Мп / 2 Мп
Батарея: 2150 мАч
Материал корпуса: пластик
Стоимость: от 15 000 рублей
Суббренд Xiaomi чувствует себя весьма вольготно на нише кнопочных телефонов. Настолько, что Qin F22 Pro называют лучшим представителем сегмента. Ведь по функциональности модель не уступает и некоторым смартфонам.
Сенсорный экран дополняется физическими кнопками и джойстиком для управления. Также гаджет может похвастаться наличием полноценного Android, навигации, приличных камер и поддержкой приложений, Wi-Fi и Bluetooth 5.0. При желании на нем можно даже запустить не самые требовательные игры.
Плюсы: высокая производительность, поддержка Google Play, качественная сборка.
Минусы: высокая стоимость, слабая батарея, нет кнопок регулировки громкости.