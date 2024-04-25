10 игровых смартфонов 2024 года: лучшие решения от Infinix, Asus, Apple и других

От бюджетников до флагманов.

Современные смартфоны давно превратились в полноценные игровые устройства. Их мощности хватает, чтобы с легкостью запускать самые требовательные тайтлы и получать полноценный игровой опыт. В данном материале собрали десять моделей, которые лучше всего подходят для мобильного гейминга.

1. Infinix Note 40

Экран: диагональ 6,78, 2436х1080, AMOLED, 120 Гц

Процессор: MediaTek Helio G99 Ultimate

Память: 8 Гб / 256 Гб

Камеры: 108+2+0,8 Мп / 32 Мп

Батарея: 5000 мАч

Материал корпуса: пластик, стекло

Стоимость: от 23 000 рублей

Фото Infinix Note 40

Если финансы не позволяют приобрести флагман, а играть очень хочется, то можно обратить внимание и на бюджетники. Тем более совсем свежий Infinix Note 40 получил множество апгрейдов по сравнению с прошлой итерацией. За очень вкусную цену можно получить крепкий аппарат с высокой производительностью от чипа MediaTek Helio G99 Ultimate и 8 Гб ОЗУ.

Среди других достоинств устройства числятся большой AMOLED-экран с разрешением Full HD, внушительный запас памяти и подтянутая оптика, поддерживающая съемку видео в 2K, беспроводная зарядка, а также защита от влаги и пыли. Всего этого хватит с запасом не только для повседневных задач, но и для комфортного прохождения большинства тайтлов без зависаний.

2. Tecno Pova 5

Экран: диагональ 6,8, 2460х1080, IPS, 120 Гц

Процессор: MediaTek Helio G99

Память: 8 Гб / 256 Гб

Камеры: 50+2 Мп / 8 Мп

Батарея: 6000 мАч

Материал корпуса: пластик

Стоимость: от 15 000 рублей

Фото Tecno Pova 5

Мощный бюджетник выделяется не только своим фирменным дизайном в футуристичной стилистике. Техническая начинка Tecno Pova 5 получилась весьма крепкой, благодаря чему смартфон легко справляется с разными задачами.

Тут и мощный аккумулятор с режимом быстрой зарядки, приятный IPS-экран, оптимальный процессор Helio G99. Это позволяет наслаждаться требовательными играми, включая Genshin Impact. Безусловно, в некоторых случаях придется понизить настройки графики до минимального, но за такую цену это не критично.

3. Realme 11 Pro

Экран: диагональ 6,7, 2412х1080, AMOLED, 120 Гц

Процессор: MediaTek Dimensity 7050

Память: 8 Гб / 128 Гб

Камеры: 100+2 Мп / 16 Мп

Батарея: 5000 мАч

Материал корпуса: пластик

Стоимость: от 28 000 рублей

Фото Realme 11 Pro

Стильный представитель бренда Realme работает на MediaTek Dimensity 7050. Именно это, а также 8 Гб оперативной памяти обеспечивают достойную мощность и поддержку 5G. Поэтому все данные обрабатываются быстро и эффективно, а приложения запускаются без задержек.

Дополняется все изогнутым дисплеем, который порадует плавностью изображения, глубокой прорисовкой, яркими цветами и высокой контрастностью. Вместительная батарея позволяет проходить игры без постоянной подзарядки. «Прошка» отлично подойдет тем, кто ценит красивый дизайн и приличные характеристики, в том числе подходящие и для активного гейминга.

4. Poco X6 Pro

Экран: диагональ 6,67, 2712х1220, AMOLED, 120 Гц

Процессор: MediaTek Dimensity 8300 Ultra

Память: 8 Гб / 256 Гб

Камеры: 64+8+2 Мп / 16 Мп

Батарея: 5000 мАч

Материал корпуса: пластик

Стоимость: от 36 000 рублей

Фото Poco X6 Pro

Выражение «топ за свои деньги» абсолютно точно характеризует Poco X6 Pro. За оптимальный ценник пользователь получает достойный аппарат, который отлично подходит для прохождения самых требовательных тайтлов.

В отличие от базовой модели Pro-версия стала гораздо мощнее. А все благодаря чипу MediaTek Dimensity 8300 Ultra и большому запасу памяти. Инженеры установили накопитель типа UFS 4.0 и быстрое ОЗУ LPDDR5, из-за чего устройство работает шустрее. На месте и прочие фишки в виде AMOLED-дисплея с 1,5K-разрешением, быстрозаряжаемой батареи, датчика приближения.

5. Poco F5

Экран: диагональ 6,7, 2400х1080, AMOLED, 120 Гц

Процессор: Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 2

Память: 12 Гб / 256 Гб

Камеры: 64+8+2 Мп / 16 Мп

Батарея: 5000 мАч

Материал корпуса: пластик

Стоимость: от 40 000 рублей

Фото Poco F5

Еще один достойный представитель бренда Poco. Модель Poco F5 — это крепкий середняк, который отлично подходит как любителям фото, так и ценителям мощной производительности. Высокая скорость работы обеспечивается процессором Snapdragon 7+ Gen 2, а AMOLED-дисплей выдает насыщенные цвета.

Всего этого, а также 256 Гб встроенной и 12 Гб оперативной памяти с лихвой хватает, чтобы справиться как с повседневными приложениями, так и с требовательными игрушками. Отличный выбор для тех, кто хочет получить универсальное устройство за вменяемые деньги.

6. Black Shark 5 Pro

Экран: диагональ 6,67, 2400х1080, AMOLED, 144 Гц

Процессор: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1

Память: 12 Гб / 128 Гб

Камеры: 108+13+5 Мп / 16 Мп

Батарея: 4650 мАч

Материал корпуса: металл, пластик

Стоимость: от 74 000 рублей

Фото Black Shark 5 Pro

Стильный гаджет, созданный специально для геймеров. Это подчеркивается не только дизайном устройства со светящимися линиями и необычным световым индикатором, но и двумя выдвижными триггерами. Их можно использовать как кнопки геймпада, что упрощает управление во время прохождения игр.

В основе смартфона лежит чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, который обеспечивает высокую производительность и низкое тепловыделение. К тому же инженеры предусмотрели дополнительную и весьма мощную систему охлаждения, помогающую справляться с требовательными программами.

7. Nubia Red Magic 9 Pro

Экран: диагональ 6,8, 2480х1116, OLED, 120 Гц

Процессор: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

Память: 12 Гб / 256 Гб

Камеры: 50+50+2 Мп / 16 Мп

Батарея: 6500 мАч

Материал корпуса: алюминий, закаленное стекло

Стоимость: от 82 000 рублей

Фото Nubia Red Magic 9 Pro

Смартфон, буквально созданный для мобильного гейминга. В приятный корпус встроено флагманское железо: процессор Snapdragon 8 Gen 3, высокоскоростная оперативная память LPDDR5X, большой экран, система охлаждения со встроенным кулером и испарительной камерой.

Дополняется все большой автономностью батареи, достойными камерами и вместительной памятью. Также в устройство добавили множество дополнительных фишек, включая акселерометр, датчик освещенности и приближения, барометр, гироскоп, а также компас. Благодаря этому даже требовательные тайтлы будут летать на высочайших скоростях без задержек.

8. Samsung Galaxy S23+

Экран: диагональ 6,6, 2340х1080, AMOLED, 120 Гц

Процессор: Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 2

Память: 8 Гб / 256 Гб

Камеры: 50+12+10 Мп / 12 Мп

Батарея: 4700 мАч

Материал корпуса: металл, пластик, стекло

Стоимость: от 93 000 рублей

Фото Samsung Galaxy S23+

Флагманский смартфон Samsung Galaxy S23+ выделяется красивым дизайном, наличием защиты от влаги и превосходной камерой. Стеклянный корпус с алюминиевой рамкой абсолютно немаркий, к тому же он очень приятно лежит в руке. Но главной фишкой стала мощная связка из чипа Snapdragon 8 Gen 2, графического ускорителя Adreno 740, 8 Гб оперативки и хранилища на 256 Гб.

Это премиальный аппарат с отличной производительностью, плавными анимациями и качественным экраном. Все это позволяет проходить на устройстве практически любые игры на максимальных настройках. Благо эффективная система охлаждения не позволяет ему перегреваться. К тому же Galaxy S23+ может работать прямо от розетки или внешнего аккумулятора, минуя батарею.

9. Asus ROG Phone 7

Экран: диагональ 6,78, 2448х1080, AMOLED, 165 Гц

Процессор: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2

Память: 12 Гб / 256 Гб

Камеры: 50+13+5 Мп / 32 Мп

Батарея: 6000 мАч

Материал корпуса: металл, стекло

Стоимость: от 95 000 рублей

Фото Asus ROG Phone 7

Ценители многофункциональных смартфонов точно оценят Asus ROG Phone 7. Данная модель работает на базе мощного процессора Snapdragon 8 Gen 2, обеспечивающего высокую производительность и плавность. Дополнительно аппарат защищен от пыли и брызг воды по стандарту IP54.

AMOLED-дисплей без вырезов и рамок приятно радует глаза четкой картинкой. Игровой режим позволяет перенаправить все ресурсы гаджета на качественный игровой процесс, а для охлаждения используется встроенный вентилятор. Довершают картину стильный дизайн с RGB-подсветкой и датчиками давления сбоку AirTrigger 5, которые можно использовать как триггеры.

10. iPhone 15 Pro Max

Экран: диагональ 6,7, 2796х1290, AMOLED, 120 Гц

Процессор: Apple A17 Pro

Память: 8 Гб / 256 Гб

Камеры: 48+48+12 Мп / 12 Мп

Батарея: 4441 мАч

Материал корпуса: стекло, титан

Стоимость: от 150 300 рублей

Фото t3.com/reviews/apple-iphone-15-pro-max-review

Новая итерация «яблочных» смартфонов стала еще мощнее. Apple уже давно хочет войти на игровой рынок, чтобы стать одним из его лидеров, и iPhone 15 Pro Max должен в этом помочь. Благо мощностей процессора A17 Pro с запасом хватает, чтобы справиться с самыми требовательными играми и приложениями.

На месте и прочие достоинства — от яркого дисплея, передающего сочное изображение, до мощной батареи и влагозащиты. На устройство уже портированы такие ААА-проекты, как Resident Evil 4, Resident Evil Village и Death Stranding. К сожалению, на больших играх телефон мощно греется, поэтому нужно позаботиться о наличии дополнительных аксессуаров.