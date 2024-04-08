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Сегодня, 14:30

Похудевший основатель Steam собирается вживлять геймерам чипы в мозг

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Геймеры приятно удивились фотографии Гейба Ньюэлла, главы Valve и основателя Steam, которая появилась на сайте его стороннего проекта Starfish Neuroscience.

Известный в том числе и по лишнему весу бизнесмен заметно похудел, а заодно и поменял стиль прически. Для многих оказалась неожиданностью и сфера деятельности Starfish — компания занимается нейроинтерфейсами, которые, в том числе, должны помочь по-настоящему вживаться в видеоигры.

Кадр из&nbsp;того самого видео. Гейб не выдержал — создатель Steam разбил монитор на открытии The International 2023

Впрочем, это на самом деле не новость — на самом деле компания работает уже три года, а интерес к этому направлению Гейб Ньюэлл проявлял еще в 2019-м.

Источник: hawk.live
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