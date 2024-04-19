Техно
Гаджеты
Главная
Техно
Гаджеты

Сегодня, 22:35

Китайцы выпустят Tesla Cybertruck для детей

Богдан Виноградов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Уже 23 апреля в Китае презентуют детскую версию Tesla Cybertruck. Небольшой электромобильчик рассчитан на двоих детей 6-12 лет общим весом в 68 килограммов. Машина умеет развивать внушительную скорость — аж до 8 километров в час! Запаса аккумулятора хватит на 19 километров дороги.

Xiaomi SU7. Xiaomi уделала Tesla? Китайский электрокар удивил обзорщиков

Разумеется, присутствуют в детском варианте и другие важные для основной аудитории возможности — например, помигать фарами. Цена электрокара неизвестна, но скорее всего она будет дешевле, чем в случае детского квадроцикла Tesla, за который просили 1 900 долларов.

Источник: 4PDA
0
Читайте также
Ефимова допустила, что может принять участие в Олимпиаде в Париже
Тарасенко заявил, что «Флорида» способна завоевать Кубок Стэнли
Задержан 21-летний подозреваемый в убийстве мужчины в Москве
Англичане провалились в еврокубках впервые за 9 лет. Что произошло с клубами АПЛ в Лиге чемпионов и Лиге Европы
В Москве рухнули четыре дерева из-за сильного ветра
Орбан заявил, что Запад в шаге от отправки войск на Украину
Популярное видео
РПЛ: видео голов 25-го тура 19 апреля
«Металлург» повел в финальной серии Кубка Гагарина
«Настоящий «Локомотив» в финале вы еще не видели»
«Колорадо» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
Руслан Исхаков дебютировал в «Айлендерс»
«Айлендерс» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
Защитник Миронов может уйти из «Динамо»
Яковлев: выход в финал, битва за кубок с «Локомотивом»
«Филадельфия» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
Гребенкин: серия с «Автомобилистом», плей-офф «Магнитки»
Разин и его «Магнитка» — в финале Кубка Гагарина
«В плей-офф команда перевоплотилась». Галкин: бронза «Автомобилиста»
«Лос-Анджелес» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Альмерия»: видеообзор, чемпионат Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

AutoCAD перестал работать в России — как это исправить

Придумай мем

Новости
RSS RSS
Все новости