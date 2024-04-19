Китайцы выпустят Tesla Cybertruck для детей

Уже 23 апреля в Китае презентуют детскую версию Tesla Cybertruck. Небольшой электромобильчик рассчитан на двоих детей 6-12 лет общим весом в 68 килограммов. Машина умеет развивать внушительную скорость — аж до 8 километров в час! Запаса аккумулятора хватит на 19 километров дороги.

Разумеется, присутствуют в детском варианте и другие важные для основной аудитории возможности — например, помигать фарами. Цена электрокара неизвестна, но скорее всего она будет дешевле, чем в случае детского квадроцикла Tesla, за который просили 1 900 долларов.